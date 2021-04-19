Вдова Николая Караченцова оказалась в Турции, когда закрыли границу

Москва, 19 апреля. Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина была вынуждена экстренно возвращаться в Москву с турецкого курорта из-за прекращения авиасообщений, сообщает источник ФАН.

Актриса первый раз отправилась в Турцию еще в конце прошлого года. Тогда Поргина перенесла коронавирус в тяжелой форме, поэтому врачи посоветовали ей отправиться поправлять здоровье к морю. На курорте вдова Караченцова пробыла практически месяц: плавала, занималась фитнесом и йогой, а также гуляла по побережью и наслаждалась морским воздухом.

После возвращения в столицу артистка быстро заскучала и начала задумывается о новом путешествии. Сначала она хотела отправиться в Африку и своими глазами увидеть водопады Танзании. Однако Поргину смутил длительный перелет. В итоге через какое-то время вдова Караченцова вновь вернулась в Турцию.

Вместе с подругой Марией она отправилась на живописный курорт под Антальей. Однако вторая поездка оказалась обречена закрытием границ. Поргина не на шутку испугалась, когда узнала о прекращении полетов. Вернуться домой артистка смогла благодаря хорошо организованному вывозу пассажиров, сообщает источник ФАН. В понедельник, 19 апреля, она уже приземлилась в родной Москве.

Ранее Ростуризм предложил россиянам обменять путевки в Турцию или Танзанию на туры по России. Такая возможность путешественникам предоставляется только по согласованию с туроператором, уточнили в ведомстве.