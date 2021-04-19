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Бритни Спирс на новом видео напугала поклонников «нервным тиком»
instagram.com  /  @britneyspears
Шоу-бизнес

Бритни Спирс на новом видео напугала поклонников «нервным тиком»

Американская поп-принцесса Бритни Спирс записала для поклонников видео, в котором ответила на некоторые их вопросы.

Лос-Анджелес, 19 апреля. Американская поп-принцесса Бритни Спирс записала для поклонников видео, в котором ответила на некоторые их вопросы.

Легенда нулевых рассказала о своем состоянии и заверила фанатов, что с ней все в порядке. На опубликованных кадрах 39-летняя Спирс одета в текстильный топ в цветочек и ультракороткие джинсовые шорты.

«Следующий вопрос: я в порядке? Да, я в полном порядке. Я очень счастлива. У меня красивый дом, прекрасные дети. Я сейчас отдыхаю, но хорошо себя чувствую»,— поделилась певица.

Prt Scr instagram.com  / @britneyspears

Поклонники заметили, что Бритни странно двигается, когда разговаривает. Артистка качается из стороны в сторону и дергает руками так будто у нее нервный тик.

«Ответь на все вопросы вживую», — написал пользователь.

«В этот раз они разрешили ей ответить на некоторые вопросы из комментариев в Instagram. (Может быть и ее ответы не полностью правдивы). Мы поддерживаем тебя», — добавил другой фанат.

Подписчики в последнее время всерьез обеспокоены затворнической жизнью Бритни Спирс. Их напугала серия роликов, на которых певица несвязно рассказывает о себе и странно танцует.

Фолловеры считают, что американская дива перестала за собой следить и выглядит очень неряшливо. Судя по всему, певица давно не была у парикмахера, а со своей пышной шевелюрой сама справиться уже не может.

Бритни Спирс фанаты певица
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