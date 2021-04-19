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Расследованием крушения вертолета в Краснодарском крае занялись эксперты МАК
Федеральное агентство новостей
Происшествия

Расследованием крушения вертолета в Краснодарском крае занялись эксперты МАК

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 17:15
Межгосударственный авиационный комитет намерен разобраться в причинах и обстоятельствах, предшествовавших авиакатастрофе в Краснодарском крае.

Краснодар, 19 апреля. Межгосударственный авиационный комитет намерен разобраться в причинах и обстоятельствах, предшествовавших авиакатастрофе в Краснодарском крае.

Специалисты организации намерены также изучить документацию, связанную с упавшим вертолетом Ми-2. В частности, они выяснят, какие организации занимались ремонтом винтокрылой машины, какие детали были заменены после первого инцидента.

Вертолет разбился на Кубани 17 апреля во время распыления удобрений. Воздушное судно могло задеть деревья, что привело к падению, пилот скончался, сообщал ФАН.

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