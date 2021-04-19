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Sabah: новая стратегия безопасности помогла России обойти ловушки США
pexels.com
Армия

Sabah: новая стратегия безопасности помогла России обойти ловушки США

Российская доктрина безопасности позволяет Москве противостоять всем ловушкам и заговорам со стороны США, считают турецкие журналисты.

Анкара, 19 апреля. Российская доктрина безопасности позволяет Москве противостоять всем ловушкам и заговорам со стороны США, считают турецкие журналисты.

Борьба за влияние между Москвой и Вашингтоном, управлявшими миром во времена холодной войны, в настоящий момент разгорается с новой силой, отметил аналитик турецкого портала Sabah Берджан Тутар в своем материале, перевод которого приводит «ИноСМИ». Несмотря на то, что в последнее время причиной обострения отношений между двумя державами считается ситуация на Украине, истинным поводом для этого являются разные геополитические взгляды на мироустройство, считает эксперт.

Современная Россия отличается от Соединенных Штатов нежеланием мирового господства, так как Москва придерживается взглядов о необходимости построения многополярного мира, подчеркнул Тутар. Основным упором для РФ является ближнее зарубежье, ввиду чего никакие факторы не могут заставить российское руководство заниматься демонстрацией силы на удалении тысяч километров от рубежей государства, уточнил автор статьи.

pxhere.com  / CC0 Public Domain

Приоритетными направлениями для России в рамках новой стратегии безопасности являются стабильность на территориях стран, расположенных по соседству, ослабление влияния НАТО, сближение Москвы и Пекина, а также концентрирование внимание Вашингтона на прочих регионах, объяснил журналист.

Новая политика США же направлена на препятствование обретению Россией было мощи, так как, по мнению американского правительства, РФ не сможет превратиться в альтернативный центр силы в Евразии, если будет загнана в ловушку, подчеркнул аналитик. Однако российскому руководству удалось вовремя заметить эти самые ловушки, «щедро» расставленные Соединенными Штатами, обойти их и справиться со многими испытаниями, в чем помогла новая стратегия безопасности, считает Тутар. По его словам, Россия не может себе позволить быть слабым государством на фоне актуальной обстановки в мире.

Ранее американские эксперты назвали причину неспособности США одержать «победу» над Россией в Арктическом регионе.

россия сша стратегия sabah тутар
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