Энтузиасты из Ноябрьска собрали мифы и легенды о Ямале в одном комиксе

Салехард, 19 апреля. Группа энтузиастов из Ноябрьска собрала самые интересные мифы и легенды Ямала и включила их в комикс, с которым смогут ознакомиться жители страны далеко за пределами региона.

Авторы работы не просто пересказали историю Ямало-Ненецкого округа, а собрали самые увлекательные сказания об этом регионе. Участие в создании комикса принимали как жители Ноябрьска, так и творческие талантливые люди из других городов России.

Современные технологии позволяют не быть привязанными к одному месту и сотрудничать на расстоянии, обратил внимание соавтор проекта Yamal Hero Александр Хуторенко. Жители Петербурга, Омска, Калининграда и других регионов страны также принимали участие в проекте, сообщает «Ямал-Регион».

Ямальская система поддержки коренных народов является лучшей в мире, поэтому опыт региона по поддержке коренных народов представят на форуме. Мероприятие состоится осенью 2021 года в Красноярском крае.