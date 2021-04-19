Свалку птичьего помета под Тюменью назвали в честь бывшего чиновника

Тюмень, 19 апреля. Тюменские активисты посвятили свалку куриного помета директору птицефабрики Евгению Несвату.

Местные жители поставили именные таблички рядом со свалкой птичьего помета у поселка Боровского. Навозную гору назвали в честь директора местной птицефабрики и бывшего главы областного департамента имущественных отношений.

Ранее компания не раз попадала в скандалы из-за обвинений в загрязнении близлежащей территории. Кроме того, предприятие было не раз оштрафовано, общая сумма составила почти миллион рублей. Люди давно жалуются, что птицефабрика, которой руководит Евгений Несват, источает ужасный запах и является причиной загрязнения окружающей среды.

Опасная свалка обнаружена под Тулой, сообщал ФАН. Экологи обнаружили там гору ртутных ламп.