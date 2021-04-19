Китайские аналитики раскрыли, как вездеходы «Руслан» обеспечат России лидерство в Арктике

Пекин, 19 апреля. Российские арктические вездеходы «Руслан», не имеющие аналогов в американских вооруженных силах, стали одним из важных преимуществ России в Арктике.

Обозреватели китайского издания NetEase считают вездеход-амфибию «Руслан» тем козырем, который позволит России занять главенствующее положение в Арктическом регионе. Перевод статьи представляет издание «ПолитЭксперт».

По мнению авторов, выдающиеся характеристики российских машин позволяют им передвигаться по бугристым льдам Арктики как по гладкой автостраде. Они способны преодолевать препятствия высотой в 1,8 метра и развивать скорость в 48 километров в час, а кроме того передвигаться вброд на скорости в 5 километров в час. Вездеходы могут перебросить военных до места назначения даже при при температуре в минус 50 градусов по Цельсию, что делает их самыми незаменимыми и эффективными транспортными средствами в условиях арктического сурового холода.

Как отмечают китайские журналисты, появление «Русланов» в Арктике вызывает серьезную обеспокоенность США. Американские военные не обладают подобным транспортным средством, полагаясь лишь на самолеты и корабли арктического типа.

«Эффективность мобилизации сил ВС США в разы ниже, чем у России. И именно благодаря вездеходам «Руслан» этот разрыв становится все более очевидным. У американских военных нет никаких шансов получить превосходство над российскими бойцами в Арктическом регионе», — считают авторы статьи.

По мнению обозревателей, вездеходы «Руслан» не только дополняют мощь Арктических войск России, заставляя Пентагон еще больше нервничать, но и могут быть использованы для перевозки стратегических материалов, необходимых для развития инфраструктуры Арктики и Северного морского пути.

Ранее Аналитики NI отметили, что США так и не смогли сформировать внятную концепцию для «победы» над Россией в Арктике.