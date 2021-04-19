Бывший президент Чехии не верит в «причастность» РФ к взрывам во Врбетице

Прага, 19 апреля. Россия не может быть причастна к взрывам в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Об этом заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус.

Чешский политик отметил: если бы бывший американский президент Дональд Трамп сумел одержать победу на выборах главы государства, сейчас не было бы запоздалой истории про взрывы в поселке Врбетице.

Как стало известно ранее, Прага выслала российских дипломатов из страны, поскольку руководство Чехии подозревает их в «причастности» к взрывам на складах с боеприпасами в Врбетице в 2014 году.