Семья из пяти человек, включая младенца, отравилась угарным газом под Тулой

Тула, 19 апреля. Следователи разбираются в обстоятельствах происшествия, которое лишь по счастливой случайности не закончилось страшной трагедией.

Из деревни Тайдаково Ясногорского района Тульской области в медицинское учреждение госпитализировали двух малолетних детей, их родителей и деда. Все они отравились угарным газом, но, к счастью, остались в живых.

По сведениям ФАН, один из госпитализированных детей родился 13 апреля. То есть на момент трагедии ему не было и недели. Другому ребенку исполнилось два года.

«В настоящее время взрослые отпущены из медицинского учреждения. Дети пока находятся в больнице, угроза их жизни миновала. Назначена инженерно-техническая экспертиза газового оборудования», — старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области прокомментировала ФАН Зинаида Каминская.

В качестве основной причины случившегося следствие рассматривает версию неисправности котла отопления в жилом помещении. Не исключено, что по итогам проводимой проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.