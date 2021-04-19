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Семья из пяти человек, включая младенца, отравилась угарным газом под Тулой
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации
Происшествия

Семья из пяти человек, включая младенца, отравилась угарным газом под Тулой

Следователи проводят проверку обстоятельств отравления пяти человек угарным газом. ФАН выяснил подробности.

Тула, 19 апреля. Следователи разбираются в обстоятельствах происшествия, которое лишь по счастливой случайности не закончилось страшной трагедией.

Из деревни Тайдаково Ясногорского района Тульской области в медицинское учреждение госпитализировали двух малолетних детей, их родителей и деда. Все они отравились угарным газом, но, к счастью, остались в живых.

По сведениям ФАН, один из госпитализированных детей родился 13 апреля. То есть на момент трагедии ему не было и недели. Другому ребенку исполнилось два года.

«В настоящее время взрослые отпущены из медицинского учреждения. Дети пока находятся в больнице, угроза их жизни миновала. Назначена инженерно-техническая экспертиза газового оборудования», — старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области прокомментировала ФАН Зинаида Каминская.

В качестве основной причины случившегося следствие рассматривает версию неисправности котла отопления в жилом помещении. Не исключено, что по итогам проводимой проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

тульская область происшествие отравление угарным газом трагедия с детьми
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