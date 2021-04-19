Эксперт моды Рогов показал идеальную брошь для любого наряда

Москва, 19 апреля. Известный российский стилист и телеведущий Адександр Рогов помог преобразиться героине программы «Рогов в деле».

Эксперты моды рассказал, что героиней нового выпуска стала 42-летняя Ирина Медведева. Рогов охарактеризовал женщину, как человека сильного и волевого. Ирина поделилась с Александром своей печальной историей — от нее ушел супруг, с которым они прожили более 20 лет.

«Не расстраивайся, я тебе подарю нереальный модный праздник. Я уверен, что благодаря моде можно себя заново открыть. Давай прямо этим и займемся», — поддержал Рогов Медведеву.

Prt Scr youtube.com / Рогов в деле

Пока помощницы телеведущего «колдовали» над прической и макияжем героини, он отправился в аутлет. Стилист признался, что здесь «все безумно дорогое». При этом он выбрал для Ирины сразу несколько интересных комплектов. Эксперт также показал идеальную брошь для любого наряда — крупный аксессуар в виде цветка.

«Такие массивные броши сейчас очень актуальны», — заверил ведущий.

Он прикрепил аксессуар на изумрудную толстовку, которая шла в тандеме с черными брюками с баской. Героиня выпуска пришла в восторг от выбора Александра. Она заявила, что теперь всегда будет носить одежду с этой брошью.

Ранее Александр Рогов прокомментировал главные тренды сезона весна-лето 2021 года. Ему не понравилось, что в моду снова вернулись остроносые кроссовки, стилист назвал такую обувь «уродством».