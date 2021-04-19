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Эффективность «Спутника V» превысила 97%
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V
Общество

Эффективность «Спутника V» превысила 97%

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 17:17
Согласно результатам анализа данных привитых россиян, эффективность вакцины от COVID-19 «Спутник V» составила 97,6%, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Москва, 19 апреля. Согласно результатам анализа данных привитых россиян, эффективность вакцины от COVID-19 «Спутник V» составила 97,6%, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Реальный уровень эффективности отечественного препарата против коронавируса может оказаться выше, чем показывают результаты на данный момент. Согласно информации о вакцинации 3,8 млн россиян, получивших два компонента препарата, заболеваемость составила всего 0,027%, говорится в сообщении РФПИ.

«Спутник V» является одной из самых простых в транспортировке и хранении вакцин. Развертывание Россией производства препаратов от COVID-19 может стать эффективным инструментом «мягкой силы» и важной долей наукоемкого экспорта.

спутник эффективность коронавирус
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