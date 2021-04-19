Эффективность «Спутника V» превысила 97%

Москва, 19 апреля. Согласно результатам анализа данных привитых россиян, эффективность вакцины от COVID-19 «Спутник V» составила 97,6%, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Реальный уровень эффективности отечественного препарата против коронавируса может оказаться выше, чем показывают результаты на данный момент. Согласно информации о вакцинации 3,8 млн россиян, получивших два компонента препарата, заболеваемость составила всего 0,027%, говорится в сообщении РФПИ.

«Спутник V» является одной из самых простых в транспортировке и хранении вакцин. Развертывание Россией производства препаратов от COVID-19 может стать эффективным инструментом «мягкой силы» и важной долей наукоемкого экспорта.