21 апреля в России в 27 раз отметят День главного бухгалтера. Праздник этот неофициальный, но значимый, ведь хороший главбух в любой организации — человек незаменимый, ценится на вес золота. Ни один успешный бизнес не станет таковым, если некому будет регулировать и направлять в нужное русло финансовые потоки.

Расскажем, откуда появилась идея поздравлять главных бухгалтеров и какие традиции успели сложиться вокруг этого довольно «молодого» праздника.

История появления и традиции Дня главбуха

Идея учреждения отдельного праздника для главных бухгалтеров принадлежит редакции одного из ведущих отраслевых изданий. Дату выбрали не случайно — именно 21 апреля 1994 года был опубликован первый номер журнала.

С той поры современные счетоводы отмечают свой праздник ежегодно, хоть его и нет ни в каких официальных календарях торжеств. Сотрудники издания и по сей день устраивают для своих читателей викторины и конкурсы на финансовую тематику. Коллеги и руководство поздравляют главных бухгалтеров, говорят теплые слова, дарят небольшие презенты и стараются всячески подчеркнуть их заслуги перед компанией.

Любопытный факт! Заглянуть в бухгалтерию с поздравлениями и коробочкой конфет можно не единожды. Оказывается, поводов в течение года довольно много, но так сложилось, что все они приходятся на последний месяц осени. Так, 10 ноября отмечается Международный день главного бухгалтера, 16 ноября — День московского бухгалтера, а 21 ноября — наиболее распространенный в профессиональных кругах День бухгалтера России, приуроченный к дню подписания закона «О бухгалтерском учете» в 1996 году.

Время как следует подготовиться, чтобы порадовать человека, рассчитывающего и начисляющего вашу зарплату, еще есть. Но зачем ждать так долго, если до 21 апреля рукой подать? Не поленитесь и обязательно загляните в кабинет, чтобы выразить благодарность за столь важный и нелегкий труд. Дарить крупные дорогостоящие подарки на подобного рода праздники не принято, а вот коробочка ароматного чая или кофе, дополненная любимыми сладостями, будет как нельзя кстати.

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О профессии бухгалтера

Профессия бухгалтера — не только сложная, но и весьма престижная. С древних времен люди, виртуозно владеющие искусством калькуляции, ценились очень высоко.

Само по себе слово «бухгалтер» имеет немецкие корни и состоит из двух частей: «buch», что означает «книга», и «halten», которое переводится как «держать». Название профессии вполне себя оправдывало, поскольку вплоть до появления компьютеров и специальных программ счетоводы вносили все расчеты в гроссбух, или, если переводить дословно, «большие книги».

Интересно, что основы профессии заложили вовсе не немцы, а итальянцы, а точнее говоря ученый-математик по имени Лука Пачоли. Примечательно, что многие придуманные им принципы используются в бухгалтерском учете и по сей день.

Сегодня профессия бухгалтера является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых на рынке труда. Но, как и в любой другой сфере деятельности, здесь есть и свои минусы. К основным недостаткам относят следующие:

высокую конкуренцию;

ненормированный рабочий день;

необходимость постоянно находиться в состоянии умственного и эмоционального напряжения;

высокий уровень ответственности, в том числе материальной.

Если не пугают сложности, получить образование по данной специальности можно как в высших, так и в средних специальных учебных заведениях, однако нужно понимать, что диплом престижного вуза всегда является дополнительным преимуществом для соискателя. Если в будущем абитуриент «метит» на должность главного бухгалтера, то без высшего образования и вовсе не обойтись.

Нужно иметь в виду, что на получении «корочки» процесс обучения для бухгалтера не заканчивается. Хороший специалист продолжает учиться всю жизнь, повышая свою квалификацию, поскольку законодательство в данной сфере постоянно меняется и нужно, как говорится, держать руку на пульсе.

Чтобы будущая профессия не была в тягость, человек должен обладать соответствующим складом ума и характера. Для бухгалтера важны такие личностные качества, как:

умение концентрироваться;

стрессоустойчивость;

способность к анализу и систематизации;

умение и желание обрабатывать внушительные объемы информации;

внимание к деталям;

педантичность;

любознательность;

порядочность.

Если человек любит проводить время за компьютером, систематизируя большие объемы данных, и не нуждается в постоянном общении, внимателен, любит учиться и стремится узнавать новое, то, вполне вероятно, из него выйдет хороший главный бухгалтер, а 21 апреля станет его профессиональным праздником.