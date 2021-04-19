Мосбиржа уменьшит минимальную сумму сделок с валютой до 1 доллара

Москва, 19 апреля. Частные инвесторы получат возможность покупать валюту по 1 доллару или 1 евро. Режимы торгов и инструменты с лотом в 1000 ед. не изменятся.

Департамент валютного рынка Московской биржи принял это решение из-за большого притока частных инвесторов, которые часто пользуются брокерскими счетами для конвертации валюты в повседневных целях. Об этом РБК сообщил директор этого департамента Андрей Скабелин.

«Сделки на сумму от одного доллара расширят возможности физических лиц, в том числе в операциях с иностранными ценными бумагами в части купонных выплат и получения дивидендов, а также конверсии в рамках ИИС», — рассказал он.

До внесения изменений минимальный лот на валютном рынке составлял в 1000 раз больше для обеих валют. На Мосбирже торги проводят с 7:00 до 23:50, участникам доступны 17 валютных пар.

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