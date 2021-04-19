Электроэнергия в Литве оказалась самой дорогой среди стран Балтии

Вильнюс, 19 апреля. Причины высоких цен электроэнергию в Литве среди стран Прибалтики объяснил генеральный директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

В марте стоимость ресурса снизилась на 19% во всех остальных точках продаж биржи Nord Pool после пяти месяцев роста. Среднемесячная цена электроэнергии составляла 48,02 евро за мегаватт-час, а Латвии и Эстонии она упала на 26% — до 43,55 евро за мегаватт-час. В феврале почасовая ставка в странах Прибалтики колебалась в диапазоне от 11,36 евро до 149,98 евро за мегаватт-час. В марте электроэнергия в системе Nord Pool снизилась в цене на 27% от предыдущего месяца и составила 34,21 евро за мегаватт-час, пишет Sputnik.

В Elektrum Lietuva объяснили, что на спрос на электроэнергию и на цены повлияло изменение погодных условий. Высокое количество осадков в странах Северной Европы привело к увеличению заполнения водных резервуаров — на 7% выше многолетней нормы. По словам Мартинаса Гига, ценовая динамика на ресурс определяется изменениями цен в соседних странах и баланса электроэнергии. Так, потоки из шведской зоны SE4 снизились на 38%, из-за этого стоимость ресурса в Литве была самой дорогой среди балтийских республик.

Белоруссия тем временем продолжает перевалку продуктов на российские порты в обход прибалтийских.