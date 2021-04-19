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Фильм «Годзилла против Конга» установил рекорд по кассовым сборам
Кадр из фильма «Годзилла против Конга»
Общество

Фильм «Годзилла против Конга» установил рекорд по кассовым сборам

Фантастический блокбастер «Годзилла против Конга» признан самым кассовым голливудским проектом за время пандемии коронавируса.

Лос-Анджелес, 19 апреля. Фантастический блокбастер «Годзилла против Конга» признан самым кассовым голливудским проектом за время пандемии коронавируса.

Фильм режиссера Адама Вингарда неожиданно для всех установил рекорд по сборам. Стартовавшая в мировом прокате 24 марта картина «Годзилла против Конга» заработала более 390 млн долларов. Прежний рекорд принадлежал научно-фантастическому фильму Кристофера Нолана «Довод» (365 млн долларов), пишет The Hollywood Reporter.

Кадр из фильма «Годзилла против Конга»  / 

Издание уточняет, что история о двух монстрах собрала в США 80,5 млн долларов. Но больше всего средств продюсерам принесли китайские зрители — 177 миллионов долларов.

Однако создатели фильма «Мортал Комбат» надеются, что файтинг обгонит «Годзиллу против Конга» по сборам. В российских кинотеатрах премьера экранизации культовой игры состоялась 8 апреля.

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