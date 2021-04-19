Фильм «Годзилла против Конга» установил рекорд по кассовым сборам

Лос-Анджелес, 19 апреля. Фантастический блокбастер «Годзилла против Конга» признан самым кассовым голливудским проектом за время пандемии коронавируса.

Фильм режиссера Адама Вингарда неожиданно для всех установил рекорд по сборам. Стартовавшая в мировом прокате 24 марта картина «Годзилла против Конга» заработала более 390 млн долларов. Прежний рекорд принадлежал научно-фантастическому фильму Кристофера Нолана «Довод» (365 млн долларов), пишет The Hollywood Reporter.

Кадр из фильма «Годзилла против Конга» /

Издание уточняет, что история о двух монстрах собрала в США 80,5 млн долларов. Но больше всего средств продюсерам принесли китайские зрители — 177 миллионов долларов.

Однако создатели фильма «Мортал Комбат» надеются, что файтинг обгонит «Годзиллу против Конга» по сборам. В российских кинотеатрах премьера экранизации культовой игры состоялась 8 апреля.