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Жители Оби требуют отставки мэра после гибели 6-летнего мальчика в реке
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко
Происшествия

Жители Оби требуют отставки мэра после гибели 6-летнего мальчика в реке

Ребенок утонул в реке Власиха в районе улицы Чкалова. На переходе отсутствует ограждение, малыш просто соскользнул в воду. После ЧП жители потребовали отставки мэра.

Обь, 19 апреля. Ребенок утонул в реке Власиха в районе улицы Чкалова. На переходе отсутствует ограждение, малыш просто соскользнул в воду. После ЧП жители потребовали отставки мэра.

Местные жители опубликовали открытое письмо с обращением к мэру города. Они требуют его отставки по собственному желанию, ссылаясь на его слова от том, что градоначальник несет ответственность за все, что происходит с горожанами. Здесь же было опубликовано видео с места происшествия, где очевидна неблагоустроенность участка возле реки.

По словам создателей петиции, в этом месте проходит пешеходная зона, по которой дети идут в школу и нередко оказываются в воде. Администрация Оби за состоянием ограждений не следит.

«По сообщению администрации города в социальных сетях, ограждение они не планируют делать», — говорится в обращении к Травникову.

Все, что обещают сделать в мэрии — установить предупреждающие таблички. Жители также просят подать в отставку всех сотрудников администрации города.

Тело утонувшего мальчика нашли через несколько дней после обмеления реки, сообщает ФАН.

ребенок мэр Власиха
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