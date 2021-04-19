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МВД призвало россиян воздержаться от участия в незаконных акциях. События дня. ФАН-ТВ
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова
Общество

МВД призвало россиян воздержаться от участия в незаконных акциях. События дня. ФАН-ТВ

МВД призвало россиян не ходить на незаконные акции

МВД призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях, информация о которых в последние дни появилась в социальных сетях, поскольку в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения COVID-19. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства в понедельник, 19 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что анонсированные в соцсетях акции являются незаконными, поэтому в отношении всех участвующих будут приняты соответствующие меры.
«Очень важно здесь напомнить, наверное, что опять такие провокационные призывы звучат даже не с территории РФ. Они от неких граждан, которые проживают за границей. Есть смысл об этом все время помнить», — отметил Песков.

Станция метро «Зенит» откроется 2 мая в Петербурге

МВД призвало россиян воздержаться от участия в незаконных акциях. События дня. ФАН-ТВ
Невские Новости  / 

Станция метро «Зенит» в Петербурге откроется для пассажиров в начале мая. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Проверил готовность станции «Зенит» к открытию. Она примет на себя основную нагрузку по транспортному обслуживанию чемпионата Европы по футболу. <…> Рад объявить, что 2 мая в тестовом режиме станция будет готова принять футбольных болельщиков», — пообещал он.
В данный момент специалисты завершают основные работы на станции. Заканчивается наладка систем освещения и противопожарной сигнализации.

В России выявили 8589 новых случаев COVID-19 за сутки

МВД призвало россиян воздержаться от участия в незаконных акциях. События дня. ФАН-ТВ
Агентство городских новостей Москва  / Софья Сандурская

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8589 человек в 83 регионах. Почти 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. По информации оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, полностью выздоровели 6818 человек, 346 — скончались.
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