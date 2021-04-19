МВД призвало россиян воздержаться от участия в незаконных акциях. События дня. ФАН-ТВ

«Очень важно здесь напомнить, наверное, что опять такие провокационные призывы звучат даже не с территории РФ. Они от неких граждан, которые проживают за границей. Есть смысл об этом все время помнить», — отметил Песков.

МВД призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях, информация о которых в последние дни появилась в социальных сетях, поскольку в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения COVID-19. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства в понедельник, 19 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что анонсированные в соцсетях акции являются незаконными, поэтому в отношении всех участвующих будут приняты соответствующие меры.

Станция метро «Зенит» откроется 2 мая в Петербурге

Невские Новости /

Станция метро «Зенит» в Петербурге откроется для пассажиров в начале мая. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Проверил готовность станции «Зенит» к открытию. Она примет на себя основную нагрузку по транспортному обслуживанию чемпионата Европы по футболу. <…> Рад объявить, что 2 мая в тестовом режиме станция будет готова принять футбольных болельщиков», — пообещал он.

В данный момент специалисты завершают основные работы на станции. Заканчивается наладка систем освещения и противопожарной сигнализации.