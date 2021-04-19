Кровь напавшего на конвоира обвиняемого проверят на содержание наркотиков

Новосибирск, 19 апреля. Правоохранители Новосибирска проводят проверку по факту нападения обвиняемого на одного из конвоиров и его нейтрализации. Принято решение отправить его кровь на анализ.

Биоматериал намерены изучить на предмет наличия в нем следов запрещенных веществ. Кроме того, сейчас ведется проверка в отношении силовика, который конвоировал и нейтрализовал фигуранта. Пока в его действиях не выявлено нарушений, сообщал источник ФАН в правоохранительных органах.

Артем К. обвинялся в совершении преступления, связанного с наркотиками. Когда его доставили в суд, он вытащил заточку, напал на конвоира и пригрозил убить его, если ему не дадут свободу. Напарник был вынужден применить табельное оружие. Прибывшие медики констатировали смерть фигуранта, сообщал ФАН.