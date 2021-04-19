Онищенко уверен, что послание президента России «охладит горячие головы»

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал ФАН, чего лично он ждет от послания президента России Федеральному собранию. Напомним, президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, в 12.00 начнет зачитывать ежегодное обращение к Федеральному собранию, которое является программным политико-правовым документом, выражающим видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.

«Думаю, президент обязательно уделит внимание тому, как Россия справилась с пандемией COVID-19, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Тут есть и позитивные, и негативные моменты. Уверен, президент посвятит важную часть послания теме восстановления экономики, пострадавшей из-за ограничительных мер, введенных во время пандемии».

Геннадий Онищенко также ждет, что в послании будут отражены вопросы преодоления последствий пандемии для детей: возвращение к полноценным форматам школьного образования и детского отдыха, обеспечение нормальных условий для дистанционного образования и так далее.

Кроме того, Онищенко уверен, что в послании будет уделено внимание теме биотехнологии в условиях современного технологического уклада и другим актуальным вопросам развития российской науки и техники.

Федеральное агентство новостей /

Что касается внешнеполитических тем послания, то, по мнению парламентария, есть очень острый вопрос, который не может не волновать россиян, — судьба жителей республик Донбасса.

«Очень надеюсь, что наш президент даст политическую оценку событиям в Донбассе в связи с постоянными провокациями украинской стороны. С Крымом все понятно — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Республика Крым и город федерального значения Севастополь — это наши российские субъекты Федерации. Что касается Донбасса, и последние события это показывают, то считаю, что должна прозвучать соответствующая правовая оценка тому, что там сегодня происходит. Уверен, эта оценка отрезвит слишком горячие головы. Мне кажется, по отношению к жителям Донбасса было бы правильно заявить о юридическом оформлении этой ситуации хотя бы на уровне политических оценок. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Это витает в воздухе», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Информация о ближайшем послании президента Федеральному собранию представлена в инфографике ФАН.