Российские банки на 10,6% снизили уровень выдач потребкредитов

Москва, 19 апреля. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) выяснило, что банки Российской Федерации снизили количество выданных потребительских кредитов в первом квартале текущего года.

Отечественные банки в период с января по март 2021 года выдали 3,61 миллиона потребкредитов. Это на 10,6% меньше, чем показатель того же периода 2020 года.

«В марте 2021 года количество выданных потребкредитов выросло в месячном выражении на 9,3%», — пишет агентство «Прайм».

При этом год к году показатель сократился на 11,8%. Наибольшее число потребительских кредитов среди регионов России в первом квартале 2021 года было выдано в Москве. На втором месте находится Московская область, а на третьем — Краснодарский край. Самая серьезная динамика уменьшения числа выданных потребительских займов была зафиксирована в Оренбургской области (-17,1%) и Приморском крае (-17,1%).

В Центральном банке Российской Федерации рассказали, что необходимо делать вкладчикам для того, чтобы избежать мисселинга. Регулятор посоветовал россиянам задавать четыре основных вопроса.