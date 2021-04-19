СМИ рассказали, какие страны агрессия США в адрес РФ может превратить в «горячие точки»

Москва, 19 апреля. Некоторые государства могут пострадать из-за агрессивных действий Соединенных Штатов в отношении России, пишут СМИ.

Ситуация на границах между РФ и странами Североатлантического альянса может осложниться из-за конфронтации между Вашингтоном и Москвой, пишут аналитики портала RuBaltic.ru. Авторы материала напомнили о том, что американский лидер Джо Байден сначала позволил себе резкие высказывания в адрес президента России Владимира Путина, а затем позвонил ему по телефону и предложил провести встречу для переговоров.

Вашингтон принял решение о введении новых ограничительных мер в отношении РФ, а затем выслал некоторых российских дипломатов, напомнили журналисты. Антироссийская компания США получила поддержку государств «Новой Европы», а на восточной границе войска НАТО были приведены в максимальную степень боеготовности.

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Россия и Североатлантический альянс могут столкнуться на территории Украины, считают аналитики. Кроме того, в зоне риска находятся также Молдавия, Белоруссия и Прибалтика. Американское руководство будет заявлять о силовом давлении для ослабления своего соперника, ввиду чего может обостриться обстановка в Восточной Европе, которая попытается втянуть Москву в вооруженный конфликт, отметили авторы материала. Из-за агрессивных действий Вашингтона в отношении России могут пострадать некоторые государства, добавили они.

«Поэтому кандидатами на превращение в «горячие точки» становятся другие «прифронтовые» государства в приграничье России и НАТО: Белоруссия, Молдова и страны Прибалтики», — подчеркнули журналисты.

Ранее Министерство иностранных дел Австрии выступило против введения в отношении России новых санкций из-за ситуации в Донбассе.