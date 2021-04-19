Карнаухов объяснил, почему штабы Навального закрываются перед незаконной акцией

Руководители штабов Алексея Навального (структурное подразделение иноагента ФБК) опасаются ответственности за действия, направленные на подрыв социальной и общественно-политической ситуации в России. Об этом свидетельствует их закрытие в нескольких городах по всей стране, в том числе в Москве и Петербурге, в преддверии оглашенной соратниками осужденного оппозиционера незаконной акции.

Штаб Навального в Новосибирске «временно закрыт для посещения», а его глава Сергей Бойко и вовсе отказался участвовать в организации несогласованного мероприятия, объяснив это «семейными обстоятельствами».

«Я не буду принимать участие в организации этого конкретного митинга по семейным причинам», — сообщил Бойко СМИ.

Схожая ситуация наблюдается в российской столице, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, где представители штабов заявили о переходе на режим удаленной работы. Сотрудники отделений в Челябинске, Ростове-на-Дону и Кургане не выходят на связь. Кроме того, в ряде крупных городов не выдается продукция с символикой ФБК (признан Минюстом иноагентом). Глава сети штабов Навального Леонид Волков отказывается давать журналистам комментарии по поводу происходящего.

facebook.com / Леонид Волков

В беседе с корреспондентом ФАН политолог, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов отметил, что соратники отбывающего наказание в исправительной колонии в Покрове оппозиционера, очевидно, испугались ответственности за призывы к участию в незаконных акциях. Он напомнил об иске, поданном 16 апреля прокуратурой города Москвы о признании экстремистскими организациями «Фонда борьбы с коррупцией», «Фонда защиты прав граждан» и штабов Алексея Навального (все три признаны иноагентами в России).

«Те, кто стоит за штабами Навального, прекрасно осознают, что в ближайшее время может наступить иная ответственность в связи с предстоящим судебным процессом по признанию штабов Навального экстремистскими», — объяснил эксперт.

По словам собеседника ФАН, если судебная инстанция примет соответствующее решение, то организаторы несогласованного митинга понесут уже не административную, а уголовную ответственность. Политолог добавил, что в таком случае они могут получить вплоть до 10 лет лишения свободы.

«Люди, которые играли в политику, понимают, что это может закончится реальным сроком. Большая часть штабов [Навального] будет закрываться, организаторы будут стремительно уходить из политической деятельности, потому что игры закончились», — подытожил Сергей Карнаухов.

Несмотря на закрытие целого ряда штабов в различных регионах, окружение основателя ФБК по-прежнему продолжает призывать российских граждан выходить на несогласованную акцию. Тем самым они подставляют соотечественников. При этом большая часть соратников Алексея Навального еще в начале текущего года благополучно сбежала в Европу. Так, в ЕС сейчас пребывают исполнительный директор фонда Владимир Ашурков, номинальный руководитель организации-иноагента Иван Жданов, объявленный в федеральный и межгосударственный розыск в СНГ Леонид Волков, руководитель отдела расследований «Фонда борьбы с коррупцией» Мария Певчих, ее заместитель Георгий Албуров, а также менеджер проектов Руслан Шаведдинов.

Накануне, 18 апреля, Федеральное агентство новостей сообщало, что ведущий эфиров на YouTube-канале «Навальный Live» Владимир Милов также покинул территорию Российской Федерации. Он успел засветиться на стриме, который последнее время транслируется из Литвы.