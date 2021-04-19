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Политика
Политолог предрек крах НАТО и возвращение мира к ситуативным союзам XIX века
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Политолог предрек крах НАТО и возвращение мира к ситуативным союзам XIX века
Федеральное агентство новостей  / 
Политика

Политолог предрек крах НАТО и возвращение мира к ситуативным союзам XIX века

Юрий Светов считает, что международные отношения в XXI веке будут все чаще напоминать события в Европе двухсотлетней давности.

Напряжение внутри НАТО и Европейского союза нарастает из-за серьезных различий между интересами их участников. В будущем стоит ожидать возврата к системе международных отношений, подобной XIX веку, когда союзы между странами выстраивались по ситуации. Об этом ФАН заявил политолог и журналист Юрий Светов.

По словам политолога, новый взгляд на международные отношения начал наиболее ярко выражаться с начала президентства Дональда Трампа.

«Трамп сказал очень важную вещь, — отметил собеседник ФАН. — До этого англичане всегда так формулировали: «У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов, а есть только свои постоянные интересы». Трамп тоже подчеркнул это обстоятельство, заявив, что на первом месте стоят интересы США, а потом уже — все другие».

Светов отметил: кризис в НАТО во время президентства Трампа и разговоры Франции о необходимости создавать европейскую армию свидетельствуют о том, что в настоящее время все сложнее учитывать интересы разных стран в рамках блоков.

«Распад Варшавского блока был первым сигналом того, что судьба того же рода может постигнуть и НАТО, — заключил политолог. — Трампа уже нет, но эти тенденции продолжают иметь место. Все чаще возникают ситуации, когда страны — вроде бы союзники, но у них противоположные интересы. У той же самой Турции, которая является членом НАТО и вроде бы рвется в Европейский союз, — постоянные конфликты с Грецией, Кипром, Францией».

Политолог назвал противоречия НАТО и предрек крах организации в XXI веке
Федеральное агентство новостей  / 

Журналист предположил, что международные отношения в XXI веке будут со временем все больше напоминать то, что происходило два столетия назад, когда союзы между странами выстраивались по ситуации. Юрий Светов напомнил на примере Франции и Российской Империи, что на протяжении XIX века страны переходили от состояния войны: антинаполеоновские коалиции, Отечественная война 1812 года, Крымская война 1853–1856 годов — к политическим союзам: континентальная блокада Англии, франко-русский союз, предшествовавший Антанте.

«Сейчас в какой-то мере мы возвращаемся в ту же коллизию, когда у США есть свои интересы, которые могут быть противоположны интересам Европейского союза, — подчеркнул Светов. — У каждой из европейских стран — тоже определенные интересы. Пока они пытаются примирять эти противоречия внутри ЕС или НАТО, но напряжение регулярно возникает».

Политолог обратил внимание на то, что ситуация вокруг поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» хорошо иллюстрирует противоречия внутри ЕС.

«Европейский союз в целом не хочет соглашаться с тем, чтобы «Спутник V» был равноправным участником процесса вакцинации, — обратил внимание Светов. — Однако те страны, кого, как говорится, «припекло», готовы эту вакцину использовать — невзирая на то, что ЕС возражает. Такого рода примеров все больше и больше».

Ранее Юрий Светов объяснил упорный отказ властей Франции от поставок «Спутника V».

нато юрий светов
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