Истребитель МиГ-31 ВКС РФ перехватил самолеты ВВС США и Норвегии над Баренцевым морем

Москва, 19 апреля. Самолеты-разведчики ВВС США и Норвегии были перехвачены российским МиГ-31 над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Российские средства радиолокационного наблюдения зафиксировали приближение воздушной цели к границам РФ. Объект находился в воздушном пространстве Баренцева моря. На перехват был поднят истребитель МиГ-31. Пилот смог идентифицировать цели как американский патрульный самолет P-8A Poseidon и норвежский P-3C Orion.

МиГ-31 вернулся на аэродром базирования после того, как самолеты ВВС Соединенных Штатов и Норвегии покинули воздушное пространство у границ России. В НЦУО уточнили, что нарушения границ не было допущено, международные правила использования воздушного пространства были соблюдены.

Минобороны России ранее показало кадры перехвата самолета-разведчика ВВС США над Тихим океаном.