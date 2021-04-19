Впереди несколько солнечных теплых месяцев, и самое время сделать ревизию косметички и пополнить ее легкими уходовыми средствами для кожи лица. Плотные зимние кремы с большим содержанием масел, спасающие нашу кожу от холода и ветра, отходят на второй план. Главные задачи ухода за лицом в летние месяцы — нежное увлажнение и защита от ультрафиолета. Плюс заботу о чувствительной и возрастной коже никто не отменял. Для решения этих проблем косметологи рекомендуют использовать флюиды для лица. ФАН предлагает вместе разобраться с тем, что такое флюид в косметологии и как выбрать лучший.

Предпосылки возникновения флюидов для лица

Многие уходовые средства для наружного применения созданы специалистами-косметологами. Космецевтика — это направление, находящееся на стыке фармакологии и косметологии, поэтому препараты, которые к нему относятся, обладают свойствами декоративной косметики и лечебных препаратов одновременно. Например, крем будет не только увлажнять кожу, но и защищать от солнечных лучей, помогать бороться с акне, раздражением, шелушением, предотвращать появление морщин. Появился целый пласт косметических средств, которые реализуются через аптеки, — этот так называемые аптечные косметические препараты. Благодаря инновационным достижениям лабораторий индустрии красоты появились новые средства для ухода за кожей: сыворотки, эмульсии, эссенции и флюиды. Все эти косметические продукты отличаются по консистенции, плотности и области применения. Наш главный герой сегодня — флюид.

Федеральное агентство новостей /

Что такое флюид и как его применять?

Слово «флюид» происходит от латинского fluere и означает «литься, струиться». Fluidus — это прилагательное, которое, в свою очередь, переводится как «текучий». Флюиды имеют очень легкую текстуру и не должны содержать тяжелые масла и жиры. Хорошо подходят для проблемной кожи со смешанным типом, а также для жирной кожи, незаменимы в летний период. Новое поколение флюидов прочно занимает свою нишу не только в лечебной косметике, но и в повседневной косметике масс-маркет. Да и масло в их состав различные бренды все-таки добавляют. Но одно важное свойство флюидов остается прежним — воздушная невесомая консистенция, благодаря которой продукт прекрасно впитывается. Перечислим разновидности этого средства и его свойства:

— увлажняющие флюиды, которые способствуют насыщению кожи влагой, удерживают ее на поверхности кожи. Часто они содержат гиалуроновую кислоту, сквалан, глицерин. При таком уходе поры не закупориваются, «дышат», а легкая текстура не добавляет блеска, не утяжеляет. Увлажняющий флюид может служить базой для дневного макияжа;

— матирующий флюид вдобавок к вышеперечисленным достоинствам обладает способностью скрывать жирный блеск. При использовании получается матовый финиш;

— тонирующий флюид — это гибрид увлажняющего крема и тонирующего средства, впитывается в течение пары минут. С тонирующим флюидом можно не бояться переусердствовать, положить слишком много текстуры: он равномерно распределяется по поверхности кожи, обеспечивает высокую степень сцепления с кожным покровом и стойкость, умеет подстраиваться под естественный тон кожи;

— солнцезащитный флюид, или флюид с SPF-фильтром для лица, содержит фильтры, препятствующие чрезмерному воздействию ультрафиолета на кожу. Бывает разной степени защиты, например детский может содержать SPF-фильтр с очень высоким уровнем защиты — 30 и 50. Обязательно содержит увлажняющие компоненты, антиоксиданты и предотвращает появление пигментных пятен и морщин;

— разглаживающий, или гиалуроновый, флюид — это своего рода anti-age-инновация. Может иметь прозрачную или полупрозрачную текстуру, основное действие продукта направлено на выравнивание морщин: флюид заполняет неровности кожи и делает морщины менее заметными. Содержит такие вещества, как коллаген, пептиды, гиалуроновая кислота и силикон.

pixabay.com /

Сочетание различных компонентов заставляет флюид работать как солнцезащитный экран или как средство, придающее свежесть лицу. Но базовые вещества остаются неизменными:

— водная основа, которую производители насыщают различными полезными ингредиентами;

— гиалуроновая кислота, притягивающая и удерживающая влагу на поверхности кожи;

— растительные экстракты, которые восстанавливают кожу, смягчают и устраняют ее недостатки;

— витамины, растворимые в воде. Питают кожу, активизируют регенерацию в слоях эпидермиса;

— полимеры. Создают невидимую «сеть», задерживающую молекулы воды на поверхности кожи, защищают от УФ-лучей.

Как подобрать флюид для лица на лето?

Принимая решение о покупке флюида того или иного бренда, не спешите прятать набор для ежедневного ухода. Ведь зачастую флюиды демонстрируют максимальную эффективность именно вместе с другими средствами, усиливая их действие. Прежде всего это касается проблемной кожи, склонной к атопии, покраснениям и акне. Она крайне нуждается в пролонгированном успокаивающем действии средства.

Увлажнение дают практически все флюиды, но важно внимательно читать состав, чтобы избежать плохой совместимости вашего типа кожи и компонентов средства. Из самых распространенных натуральных увлажняющих веществ можно назвать алоэ вера и вытяжку из жожоба.

На наличие солнцезащитных свойств укажет SPF-фактор. Он может быть слабым — коэффициент защиты 15, средним — 25 и сильным — от 25 до 50.

Как и любое другое уходовое средство, флюиды подразделяются на дневные и ночные. Первые подходят для основы под макияж, вторые направлены на восстановление водного баланса и питание кожи.

Флюиды для жирной и комбинированной кожи дают матовый финиш, исключая блеск в течение дня. Могут содержать ингредиенты, регулирующие работу сальных желез и создающие легкий подсушивающий эффект, например экстракт лишайника.

Совсем другую картину мы видим в составе флюидов для сухой кожи: в нем будет больше компонентов, основное предназначение которых — удержать влагу. Здесь вы найдете и гиалуроновую кислоту, и сквалан, возможно, и масло.

Помните, что флюиды, состоящие на 90% и больше из органических веществ, имеют очень короткий срок хранения. Лучшее место для них в жаркий период — холодильник.

pixabay.com /

Топ-7 лучших флюидов для лица по версии ФАН

В нашей подборке вы найдете самые популярные флюиды известных марок, имеющие разный состав и действие. Надеемся, что этот обзор поможет вам лучше ориентироваться в разнообразии этих косметических продуктов.

Флюид La Roche-Posay Toleriane Ultra Fluide для сверхчувствительной и склонной к аллергиям кожи лица

market.yandex.ru / Prt Scr

Увлажняющий флюид Toleriane Ultra от известной французской аптечной марки предназначен для особо чувствительной кожи, которая склонна к покраснениям, раздражению и аллергии. Средство помогает формировать невидимый липидный барьер, нейтрализующий негативные последствия воздействия окружающей среды. Не имеет в составе отдушек, сульфатов и парабенов, а также минеральных масел. Адаптирован для кожи смешанного типа, гипоаллергенный. Настоящий must have для летнего периода, рекомендован для ежедневного ухода, а также в качестве основы под мейкап. Текстура этого флюида настолько нежная, что может быть использована для кожи вокруг глаз. Некоторые пользователи указывают на недостатки упаковки — неудобный дозатор, а также на недостаточный увлажняющий эффект.

CLARINS защитный флюид-экран для лица SPF 50 UV Plus

market.yandex.ru / Prt Scr

Средство от французского бьюти-бренда CLARINS — флюид-экран, главное предназначение которого — защита от негативного воздействия солнечных лучей. Воздушная текстура крема впитывается без остатка, способна поглощать до 99% солнечного излучения, самая высокая степень защиты — SPF-50. Фильтры, предотвращающие влияние ультрафиолета, созданы на основе синтетических ингредиентов, наночастицы обеспечивают защитный экран на поверхности кожи. Помимо фильтров, флюид содержит натуральные витамины, природные вытяжки и экстракты. Приятный компаньон для морского путешествия: средство не смывается водой и не стирается полотенцем. Поверх флюида можно наносить декоративную косметику. Недостатки: текстура немного жирновата, сразу после нанесения проявляются белые следы-полосы; может неровно ложиться на шелушащуюся кожу.

L'Oreal Paris аква-флюид для нормальной кожи и кожи смешанного типа

market.yandex.ru / Prt Scr

В состав флюида от французского бренда L’oreal входят ингредиенты, известные увлажняющим воздействием и способствующие регенерации эпидермиса: гиалуроновая кислота, алоэ вера, а также масло касторы и ксантановая камедь. Флюид нежно ухаживает за кожей, не создавая ощущения стянутости и сухости, очищая поверхность от болезнетворных бактерий. Текстура жидкая, впитывается буквально за считанные минуты. Производитель отказался от использования парабенов и сульфатов, но при внимательном изучении состава вы обнаружите небольшой процент спирта. Аромат ненавязчивый и нестойкий, выветривается почти сразу. Линейка представлена средством для всех видов кожи, включая смешанную. К минусам можно отнести отсутствие SPF-фильтров, наличие спирта в составе (может сушить кожу, особенно в области глаз).

Planeta Organica Pure увлажняющий флюид для лица

market.yandex.ru / Prt Scr

Увлажняющее средство от производителя натуральной косметики для высокочувствительной кожи. Этот продукт класса масс-маркет вы можете найти на полках гипермаркетов и специализированных косметических бутиков. У него удобный флакон с дозатором, который обеспечивает экономный расход. Гелеобразная прозрачная текстура с легкой отдушкой. Несмотря на упругую консистенцию, не образует липкую пленку на поверхности кожи, впитывается полностью, придает матовый эффект после нанесения. Подходит для летнего сезона, прекрасно освежает кожу. Недостатки: для впитывания флюида требуется длительное время; у некоторых пользовательниц два-три слоя средства дают реакцию в виде красной сыпи.

Natura Siberica Oblepikha С-Berrica Professional Vitamin C Water Drop Moisturizing Fluid флюид для лица ультраувлажняющий

market.yandex.ru / Prt Scr

Флюид-сыворотка от Natura Siberica с эффектом ультраувлажнения кожи. Для поддержания водного баланса в составе есть гиалуроновая кислота. Гидролат алтайской облепихи питает дерму благодаря высокому содержанию витамина С, восстанавливает ее и возвращает упругость. Консистенция водянистая, средство не создает пленку на лице. Подходит для всех типов кожи, оказывает омолаживающее действие — подтягивает овал лица. Флюид продается в небольшом флаконе с распылителем — чтобы нанести средство, не нужно прикасаться к лицу. Крышечка герметичная, флакон удобен в дороге. Недостатки: неудобная пипетка-дозатор, четких данных о составе нет; как любая органика, продукт имеет короткий срок хранения; отдушка с запахом облепихи может понравиться не всем.

Флюид Vichy Slow Age

market.yandex.ru / Prt Scr

Действие флюида бельгийского бренда Vichy для лица направлено против признаков старения, тусклого цвета и потери упругости кожи лица. Формула включает антиоксидант baicalin, витамины С и Е. Компонент bifidus повышает сопротивляемость кожи негативным воздействиям окружающей среды. Содержит SPF-фильтр средней степени защиты. Средство не создает парникового эффекта, ощущение маски на лице. Хорошо впитывается, придает лицу ухоженный вид. Можно чередовать с другим уходовым средством. Недостаток — появление блеска на жирной коже через 1,5–2 часа после нанесения, необходимо дополнительное покрытие матирующей пудрой.

Caudalie Resveratrol (lift) дневной флюид для лица с эффектом лифтинга SPF20

market.yandex.ru / Prt Scr

Флюид-лифтинг от французского бренда Caudalie — еще один представитель сообщества производителей аптечной косметики. Прекрасное дополнение к летнему уходу за кожей лица для деловых дам с насыщенным рабочим графиком. Средство быстро впитывается, хорошо распределяется по поверхности кожи и нежно ухаживает, не оставляя липкости; подходит в качестве базы для макияжа. Как заявлено производителем, состав на 95,4% натуральный. У продукта достаточно густая насыщенная текстура, что не совсем свойственно флюидам. Но, несмотря на это, средство не провоцирует аллергии и воспаления и не создает блеска в Т-зоне в течение нескольких часов после нанесения. Аромат легкий, цветочный, быстро выветривается. Недостатки: слишком плотная консистенция, омолаживающий эффект не заметен (морщины, тургор кожи).