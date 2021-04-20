Болеть весной — это нормально: врач-педиатр об иммунитете детей весной

Частые простуды у детей, несмотря на солнце и тепло, появляются именно весной. Ребенок становится довольно вялым и капризным, также в этот период у него могут обостряться хронические заболевания. А все потому, что после длительной зимы и холодов мы истощены, а для растущего организма — это серьезнее, чем для взрослого.

Кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Ирина Добрецова в беседе с ФАН рассказала, как обезопасить детей от простуды в период обманчивого весеннего солнца.

«То, что дети часто болеют весной, — абсолютно нормально, потому что один сезон сменяется другим и иммунитет наш устроен так, что мы можем болеть. Ничего страшного, если ваш ребенок переболел раз-два инфекцией», — объяснила собеседница агентства.

facebook.com / Ирина Добрецова

Врач отметила, что поддержать иммунитет ребенка можно с помощью физических нагрузок. Например, после школы уделить час на прогулку в солнечную погоду.

«Он не должен сразу идти учить уроки, наоборот: он может час погулять с друзьями на пользу своему здоровью. Три-четыре раза в неделю ребенку нужно заниматься в какой-либо секции. Я не говорю о профессиональном спорте, это могут быть танцы, баскетбол и так далее. Потому что если он ничем не занимается, то иммунитет начинает снижаться. Иммунная система устроены так, что количество клеток, которые должны бороться с вирусами, становится меньше», — рассказала Ирина Добрецова.

Из личного архива Марии Волковой /

Она подчеркнула, что от питания также зависит иммунитет не только ребенка, но и взрослого.

«Чтобы развиваться и быть здоровым, ребенок должен есть белок. Курица, индейка, рыба в любом виде — это должно быть в рационе ребенка, иначе иммунитет пострадает. Психоэмоциональное состояние тоже должно быть в покое, с детьми нужно общаться минимум 30 минут в день», — добавила врач-педиатр.

Ирина Добрецова уверена: главное — это то, что родители должны служить детям собственным примером в плане здорового образа жизни. Ведь если вы не занимаетесь спортом и не едите здоровую пищу, ребенок тоже не будет этого делать.

«Пытайтесь вместе с ребенком готовить, в интернете много примеров именно детской кухни. Выходные советую проводить всей семьей вне дома, гуляя и общаясь. Потому что детскому организму для крепкого иммунитета необходимо хорошее кровоснабжение участков тела, а для этого нужно двигаться», — резюмировала собеседница ФАН.

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