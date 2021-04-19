Перегрев мусора привел к крупному пожару на полигоне в Ленобласти

Санкт-Петербург, 19 апреля. Огонь, возникший в результате воспламенения отходов, может перекинуться на ближайшие населенные пункты. Там уже производятся замеры воздуха.

Бытовые отходы горят в Волосовском районе на площади 300 квадратных метров, сообщает источник ФАН. Рядом с очагом также происходит тление мусора.

В качестве предварительной причины пожара называют внутренние процессы, спровоцированные перегревом мусора. Дым пока не доходит до ближайших населенных пунктов, однако в них уже происходят необходимые замеры воздуха.

Ранее ФАН писал о сильном пожаре, который вспыхнул в частном секторе в Симферополе.