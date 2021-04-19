Организаторы назвали дату проведения «Бессмертного полка» в 2021 году

Москва, 19 апреля. Акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-формате 9 мая, но может пройти и в виде шествия 24 июня, сообщила сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева.

Проведение акции в виртуальном формате запланировано на 9 мая. Однако организаторы надеются провести и традиционное шествие 24 июня. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране, заявила Цунаева во время брифинга.

Она выразила надежду, что ситуация с коронавирусной инфекцией изменится, и Роспотребнадзор разрешит провести мероприятие в очном формате после корректировки своих требований. В 2020 году шествие также не состоялось из-за карантинных ограничений и прошло виртуально.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко ранее посоветовал участникам акции «Бессмертный полк» привиться от коронавируса.