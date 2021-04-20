Маркетолог Григорьев объяснил, как IT-гиганты США вырыли себе могилу

Американская политическая элита, после показательного случая с блокировкой в соцсетях на тот момент еще действующего президента США Дональда Трампа, напугана могуществом IT-гигантов. Об этом беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что в США компании Apple, Google и Facebook официально обвинены в монополизме.

«Классический политический истеблишмент ощутил опасность так называемых новых информационных олигархов. То, как они заблокировали в соцсетях Трампа, показало, что они так же могут поступить с кем угодно», — сообщил специалист.

Николай Григорьев отметил, что ничего нового в этой ситуации нет и все соответствует устоявшимся законам человеческой истории.

«В свое время современные элиты, которые в основном связаны с финансами, считали, что IT-компании для них кто-то вроде приказчиков. И вдруг оказалось, что на самом деле они набрали очень большую силу и фактически становятся отдельной частью элиты. И интересует их уже непосредственно политическая власть. Соответственно, началась внутренняя борьба», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он указал на еще одну особенность происходящего сейчас противостояния.

«В свое время финансисты оттеснили промышленников. Так же и теперь: подобную перестановку сил могут произвести информационные олигархи. Тем более у них нет привязки к конкретному государству. Характер бизнеса таков, что он — глобалистский. Посмотрите на тот же Facebook, там сидят пользователи со всего мира», — подытожил маркетолог.

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