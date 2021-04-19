Умываемся трупной водой: в озерах Саратовской области массово погибает рыба

За последнюю неделю сразу в двух озерах Саратовской области произошла массовая гибель рыбы. Сначала пострадало заброшенное озеро Моховое в Ершовском районе, через несколько дней погибшую рыбу уже нашли на берегах Лебяжьего озера неподалеку от Балаково: счет мертвой рыбы идет на тонны. Жители близлежащих населенных пунктов винят в трагедии халатность местных властей и плохую экологию, но, как оказалось, причина совсем иная.



Сначала в региональном министерстве природных ресурсов дали ответ по происшествию на озере Моховом. Как объяснили в ведомстве, причиной массовой гибели рыбы стало глубокое промерзание льда из-за суровой зимы. Заброшенное озеро давно обмелело, плотная корка льда не пропустила кислород и рыба банально задохнулась. Спасти ситуацию могли бы лунки, которые традиционно бурят рыбаки, но нынешней зимой любители зимней ловли не посетили Моховое. Погибшая рыба была немедленно утилизирована при помощи волонтеров и местных фермеров, чтобы не создавать угрозы здоровью людей и животных.



Лебяжье озеро, как более крупное и активно используемое, пострадало значительно серьезнее. Жители близлежащего села Большой Кушум испугались, увидев тонны мертвой рыбы, слой которой растянулся на несколько метров от берега. Лебяжье – единственный источник питьевой воды в Большом Кушуме и популярный объект для рыбалки, но сейчас к нему не подойти: тяжелый запах гниения распространяется на десятки метров вокруг. Уроженец Большого Кушума Андрей П. уверен, что к опасной экологической ситуации привели ошибки местных властей.

«Нам не закачали воду в достаточном количестве, вот Лебяжье и погибло. Каждый год воевали ради того, чтобы нам как следует воды набирали перед зимой. Озеро мельчает по естественным причинам и из-за плохой экологии, поэтому ему нужны дополнительные источники воды. Это все жадность наших местных властей, природа их наказала за постоянные «отмазки»: то денег нет, то электричество дорогое для перекачки воды, то еще что-то. И так местные жители мылись и пили откровенно «прелую» воду, а теперь должны умываться и пить трупную воду. Не дай бог, кто-то отравится, надеюсь, нам хотя бы организуют подвоз питьевой воды. А то местные жители пойдут на тот свет вслед за рыбой», — резюмировал Андрей в разговоре с корреспондентом ФАН.

Глава Быково-Отрогского муниципалитета Дмитрий Шмегельский опроверг данную версию местных жителей. Чиновник отметил, что для исключения повторения подобных ситуаций нужно углублять дно Лебяжьего.

«Рыба погибла из-за недостатка кислорода. Ранее глубина озера упала с пяти метров до трех метров. В министерство природных ресурсов мы написали письмо, чтобы произвели очистку дна, для того чтобы углубить озеро, чтобы оно не промерзало. Поставили нас на 2024- 2025 года. В этом году мы должны подписать соглашение с Минсельхозом, чтобы увеличить закачку воды с 245 тысяч кубов до 500 тысяч кубов. Чтобы вода не промерзала, надо углублять озеро», — подчеркнул Шмегельский в разговоре с главой Балаково Романом Ирисовым.

Версию властей подтвердила и биолог Наталья Корзунова. Специалист отметила, что рыба гибнет из-за промерзания воды только в неглубоких водоемах.

​​​​​​​«В озерах, где глубина составляет хотя бы четыре метра, такой проблемы быть не может. Как правило, даже самая суровая зима не может лишить обитателей подобных водоемов кислорода. Тут даже не так важно, сколько воды закачано в озеро: главное, чтобы дно было поглубже. Но тут вступает в дело другой фактор: дноуглубительные работы очень и очень дорогие, причем требуют не только финансов, но и рабочих мощностей. Конечно, очень жаль погибшую рыбу: это значительный удар по экосистеме региона. История неприятная, но станет уроком: на всех мелких водоемах нужно зимой бурить десятки лунок, добавлять в них солому, чтобы не замерзали до конца. Не нужно надеяться на рыбаков, сидеть зимой на льду с удочкой – сомнительное удовольствие, у которого все меньше поклонников», — поставила точку эколог.

Таким образом, причиной массовой гибели рыбы стала суровая зима вкупе с процессами высыхания водоемов. Паниковать из-за этого не стоит: вскоре в озера будут завезены новые мальки рыбы. Не за горами и начало дноуглубительных работ, которые помогут исключить повторение подобной ситуации.