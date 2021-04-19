Иностранцы смогут использовать на Олимпиаде-2022 цифровой юань

Пекин, 19 апреля. Заместитель главы Народного банка Китая (НБК) Ли Бо рассказал о планах регулятора обеспечить доступность цифрового юаня иностранным инвесторам.

Китайский центробанк намерен расширить сферу применения цифрового юаня и обеспечить доступ к нему не только граждан КНР, но и иностранцев. Сделать это в НБК хотят к зимней Олимпиаде-2022, заявил Бо в ходе выступления перед участниками Азиатского экономического форума в Боао.

«Количество городов, в которых цифровой юань станет использоваться в экспериментальном режиме, возрастет», — добавил он.

В Пекине намерены продолжать экспериментировать с юанем. Народный банк планирует постепенно расширять сферу использования цифровой валюты и «содействовать формированию единой системы», сообщил замглавы НБК.

Цифровой юань называют валютой-могильщиком для американского доллара. Ранее в материале Федерального агентства новостей объяснялось, в чем окажется опасность для доллара, если китайская криптовалюта поступит в обращение.