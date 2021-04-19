Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 17:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:12
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
17:12
Общество
Эпидемиолог объяснил колебания заболеваемости COVID-19 в России погодными факторами
17:11
Общество
Власти Болгарии запретили прививать вакциной AstraZeneca женщин моложе 65 лет
17:10
Общество
Большинство россиян хотят улететь отдыхать в Италию
17:09
Общество
Когда и как отмечают день главного бухгалтера в России
17:06
Происшествия
Семья из пяти человек, включая младенца, отравилась угарным газом под Тулой
17:06
Весь мир
«Ирландская республиканская армия»: как ИРА устроила Смуту в Великобритании
17:05
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова оказалась в Турции, когда закрыли границу
17:05
Шоу-бизнес
Бритни Спирс на новом видео напугала поклонников «нервным тиком»
17:04
Происшествия
Расследованием крушения вертолета в Краснодарском крае занялись эксперты МАК
17:03
Армия
Sabah: новая стратегия безопасности помогла России обойти ловушки США
17:02
Общество
Энтузиасты из Ноябрьска собрали мифы и легенды о Ямале в одном комиксе
17:01
Общество
Умываемся трупной водой: в озерах Саратовской области массово погибает рыба
17:00
Происшествия
Свалку птичьего помета под Тюменью назвали в честь бывшего чиновника
17:00
Общество
Клинцевич об авторах акции за Навального: «Чисто российские провокаторы и предатели»
16:57
Армия
Китайские аналитики раскрыли, как вездеходы «Руслан» обеспечат России лидерство в Арктике
16:55
Политика
Бывший президент Чехии не верит в «причастность» РФ к взрывам в Врбетице
16:53
Шоу-бизнес
Эксперт моды Рогов показал идеальную брошь для любого наряда
16:52
Политика
Политолог предрек крах НАТО и возвращение мира к ситуативным союзам XIX века
16:51
Общество
Эффективность «Спутника V» превысила 97%
Все новости
Познер рассказал о преимуществах российских женщин перед мужчинами
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков
Общество

Познер рассказал о преимуществах российских женщин перед мужчинами

Российский и американский журналист, телеведущий Владимир Познер перечислил преимущества женщин перед мужчинами.

Москва, 19 апреля. Российский и американский журналист, телеведущий Владимир Познер перечислил преимущества женщин перед мужчинами.

О достоинствах россиян он рассказал в интервью Алене Долецкой для YouTube-канала Masters of Taste. Журналистка попросила Владимира Познера выбрать между патриархатом и матриархатом. Телеведущий попробовал отшутиться, спросив, можно ли обойтись и без того, и без другого. Однако позже добавил, что предпочитает матриархат.

«Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно», — заявил Познер.

Русские женщины очень красивые и сильные, считает журналист. По мнению Владимира Познера, Россия — это «женская страна». Россиянки всегда поддерживают своих вторых половинок. Они очень активны как на работе, так и дома, напомнил Познер.

Владимир Познер ранее объяснил отказ считать Александра Пушкина русским писателем. Его «нерусскость» заключается в радостном свете мастерства и позитиве, объяснил журналист. Северному и мрачному русскому автору такие черты несвойственны.

женщины мужчины познер
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Белорусский политолог Сыч отреагировал на план оппозиции убить сыновей Лукашенко
Политика 18 апреля 2021
Белорусский политолог Сыч отреагировал на план оппозиции убить сыновей Лукашенко
Итоги визита Зеленского в Турцию обескуражили киевских экспертов
Украина 16 апреля 2021
Итоги визита Зеленского в Турцию обескуражили киевских экспертов
Новости партнеров
Все новости / Общество / Познер рассказал о преимуществах российских женщин перед мужчинами
Рейтинг@Mail.ru