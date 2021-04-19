Познер рассказал о преимуществах российских женщин перед мужчинами

Москва, 19 апреля. Российский и американский журналист, телеведущий Владимир Познер перечислил преимущества женщин перед мужчинами.

О достоинствах россиян он рассказал в интервью Алене Долецкой для YouTube-канала Masters of Taste. Журналистка попросила Владимира Познера выбрать между патриархатом и матриархатом. Телеведущий попробовал отшутиться, спросив, можно ли обойтись и без того, и без другого. Однако позже добавил, что предпочитает матриархат.

«Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно», — заявил Познер.

Русские женщины очень красивые и сильные, считает журналист. По мнению Владимира Познера, Россия — это «женская страна». Россиянки всегда поддерживают своих вторых половинок. Они очень активны как на работе, так и дома, напомнил Познер.

Владимир Познер ранее объяснил отказ считать Александра Пушкина русским писателем. Его «нерусскость» заключается в радостном свете мастерства и позитиве, объяснил журналист. Северному и мрачному русскому автору такие черты несвойственны.