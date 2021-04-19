Тодоренко пропустила самый трогательный выпуск «Маски» из-за отравления

Москва, 19 апреля. Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко по состоянию здоровья не смогла посмотреть в эфире НТВ самый трогательный выпуск шоу «Маска» и оценить его в записи.

Телеведущая заняла судейское кресло во втором сезоне проекта. Первый полуфинал никого не оставил равнодушным. Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко, который скрывался в костюме Носорога, расплакался после разоблачения. Поп-король был настолько тронут финальной речью молодого артиста, что предложил исполнить дуэтом песню «Мы так нелепо разошлись» из собственного репертуара.

Регина Тодоренко призналась, что осталась под большим впечатлением от десятого выпуска и планировала посмотреть его в эфире НТВ. Однако оценить номера участников в записи ей не удалось из-за сильного отравления. Подробности телеведущая уточнять не стала, однако, судя по всему, она уже пришла в себя и намерена все-таки пересмотреть выпуск.

«Из-за отравления пропустила вчера наш самый трогательный выпуск шоу «Маска». Но сегодня буду смотреть в Youtube. Как вам исход? Ожидали увидеть под маской Носорога Кирилла? Я не могла себе представить, что Кирилл поет настолько проникновенно и сильно», — написала Тодоренко в своем Instagram-аккаунте.

Преданные поклонники звезды «Орла и решки» пожелали ей крепкого здоровья. Однако большинство подписчиков в комментариях принялись обсуждать исход прошедшего выпуска. Многие фанаты шоу обвинили жюри в некомпетентности. По их мнению, именно Носорог, то есть Кирилл Туриченко, должен был дойти до финала.

«Зря его выкинули. Носорог победитель!»; «Носорог был достоин финала! Судьи поступили не справедливо»; «Верните Носорога, он лучший!» — требуют зрители шоу.

Сам Кирилл Туриченко поблагодарил всех, кто следил за его участием в проекте и поддерживал. Артист сказал спасибо и звездному жюри и команде, которая причастна к созданию «Маски». Артист признался, что обрел на проекте друзей – Зайца и Ламу.