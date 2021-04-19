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Михаил Вилков пожизненно отстранен от судейства матчей чемпионата России по футболу
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»
Спорт

Михаил Вилков пожизненно отстранен от судейства матчей чемпионата России по футболу

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 16:45
Арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от судейства игр РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Москва, 19 апреля. Арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от судейства игр РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию об отстранении от работы Михаила Вилкова. Он не сможет обслуживать любые игры под эгидой организации.

«Могу подтвердить, что Михаил Вилков отстранен от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это мое решение. Формулировка? Утрата доверия», — подчеркнул Хачатурянц.

До 2019 года Вилков являлся арбитром ФИФА, пишет RT. Последним матчем, на котором работала бригада арбитра, стала встреча 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». После игры Вилкова подвергли критике за ряд спорных решений.

Ранее стало известно, что российский арбитр Сергей Лапочкин отстранен от судейства. На протяжении 90 дней ему запрещено заниматься любой футбольной деятельностью.

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