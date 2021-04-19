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Супруги из Иркутска не платили ипотеку, объявив себя гражданами СССР
pixabay.com
Происшествия

Супруги из Иркутска не платили ипотеку, объявив себя гражданами СССР

Супружеская пара отказалась выплачивать долги по ипотеке и лишилась квартиры. Влюбленные решили избавиться от обязательств, объявив себя советскими гражданами.

Иркутск, 19 апреля. Супружеская пара отказалась выплачивать долги по ипотеке и лишилась квартиры. Влюбленные решили избавиться от обязательств, объявив себя советскими гражданами.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) по региону рассказали, что муж и жена состоят в межрегиональном общественном объединении «Союз славянских сил Руси», которое признано экстремистским на территории России.

Супруги задолжали по ипотечному кредиту 1,6 млн рублей. Приставы занялись взысканием долгов, однако пара утверждала, что они являются гражданами СССР и не собираются соблюдать российские законы. Горожане остались без однокомнатной квартиры в микрорайоне Синюшина Гора. Кроме того, им выписали штраф в размере 112 тыс. рублей.

Москвичи улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке, сообщал ранее ФАН. Российская столица оказалась в лидерах среди регионов РФ по выдаче ипотеки на льготных условиях.

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