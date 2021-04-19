Суд в Челябинске счел незаконным отказ СК от возбуждения дела после смерти Тесака

Челябинск, 19 апреля. Постановление СК об отказе возбудить уголовное дело после смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака) было отменено. Решение принял суд Челябинской области.

Адвокат отца покойного Тесака подчеркнул, что сейчас материалы по факту гибели Марцинкевича будут возвращены в Следственный комитет, после чего последует новая проверка. Юрист надеется, что после повторного разбирательства следователи возбудят уголовное дело.

Труп Тесака был обнаружен в сентябре в одной из камер СИЗО. Правоохранители пришли к выводу, что в его гибели не было ничего криминального, и не стали возбуждать уголовное дело. Между тем сам националист, по мнению следствия, был причастен к двойному убийству, сообщал ФАН.