Кремль подтвердил участие Владимира Путина в саммите по климату

Москва, 19 апреля. Президент России Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите по вопросам изменения климата. Информацию подтвердили в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что мероприятие состоится 22 апреля. Организатором саммита выступает Вашингтон.

Президент США Джозеф Байден пригласил к участию в онлайн-встрече лидеров 40 стран, включая Владимира Путина. Российская сторона не сразу дала ответ об участии в саммите.

Китайские журналисты ранее сообщили, что Байден и дальше будет поддерживать контакты с Владимиром Путиным. Это связано с тем, что Белому дому нужна помощь Москвы.