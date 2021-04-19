«Душой я с вами, а телом в Европе»: Роман Носиков о провокации навальнистов 21 апреля

У российской оппозиции — непруха: даже Джо Байден бросил Алексея Навального! Во всяком случае, так утверждает Юлия Латынина, которая теперь не ракетчик, а специалист по калию:

«Калий 7 — это реальный риск остановки сердца в любой момент, — так прямо и указывает она, изучая анализы осужденного. — Потому что само по себе голодание к повышению калия не приводит. Калий нормальный — это 3,3–5,5».

После чего переходит к более важным делам:

«[Множество мировых звезд] подписали письмо с просьбой допустить врачей до Навального. И во всем этом хоре отсутствует, конечно, только один голос — голос президента США Байдена, который во время своего эпического разговора с Путиным впервые на моей памяти сделал ровно то, что хотел Путин. Потому что вот какую комбинацию Путин проводил? Давайте не говорить со мной о Навальном, а взамен я не буду нападать на Украину», — заявляет Латынина.

В общем, променял старый дурак Навального на Украину какую-то.

Что ж, американская помощь не пришла. Осталась одна надежда у Алексея — хомяки и их новый вожак Леонид Волков из ФБК (признан в России иностранным агентом).

Федеральное агентство новостей /

Мероприятие по вызволению Алексея Анатольевича из узилища намечено на 21 апреля — день обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. И место в Москве выбрано соответствующее — Манежная площадь. Рядом с Манежем, где Путин выступать будет.

Я живу в столице уже 45 лет, и мне хорошо знакома лужковская Манежная площадь, с ее газонами и куполами из стекла. Так вот, если митинг действительно соберет много людей — то газоны, конечно же, вытопчут. Ну и черт с ними — новые посадим. А убытки взыщем с организаторов.

Но вот стеклянные купола, в сочетании с толпой и вероятными действиями ОМОНа по пресечению незаконного массового мероприятия — это уже серьезно.

Вы когда-нибудь видели результат падения человека на стеклянную конструкцию? Глубокие разрезы с застрявшими в раневых каналах осколками стекла, обильное кровотечение, травмы глаз, травматическая ампутация пальцев… Жуть, а не картинка.

Но, кстати, именно она-то и нужна организаторам.

Вот на линии — известный борец против режима, долгие годы трудившийся на госкорпорации, Леонид Гозман:

«Митинг 21 апреля — блестящий ход. Сколько бы ни пришло реально людей, это будет историческое общенациональное событие — нужный масштаб обеспечат безумные меры безопасности, которые наверняка будет предпринимать начальство, неизбежные аресты и задержания еще оставшихся на свободе активистов. 21 апреля обречено на успех».

Федеральное агентство новостей /

Перевожу: успех — это задержания и аресты. Не допуск врачей к Навальному в тюрьму, а задержания и аресты тех, кто поверил Навальному, Волкову и прочим blood investors. А если в процессе задержания кто-то распорет себе организм об осколки стеклянных куполов или ослепнет от них — еще лучше.

Потому что цель всех этих мероприятий — не здоровье Навального. Он здоров. Более того, ничто так не обеспечивает его здоровье, как изоляция от подельников. Цель — это Путин.

Успех для оппозиции — это аресты и задержания. Успех — это нужная им картинка в западных СМИ, прямо на фоне Кремля. Успех — это очередные санкции против России. Успех — это взятая в заложники страна. Что же касается узника Алексея, то ему предназначен совсем другой вид успеха.

На линии — его соратник Олег Козырев:

«Сейчас интернет заполонен видеороликами с высказываниями Бориса Немцова. Сейчас все восхищаются им. Говорят, вот, мол, какой он был предсказатель, каким бы он был прекрасным президентом. Правда в том, что когда Немцов был жив — немногие его ценили. Не было огромных очередей в партии и движения, которые он создавал (но он создавал и агитировал все равно!!!). Немцова поняли и начали всерьез ценить только после смерти».

Мне всегда нравился Олег за ту форму откровенности, которая прекрасно описывается в русских народных пословицах про интеллектуальных самородков. Козырев настолько хорош, что в принципе отказывается соображать, что именно он говорит, и поэтому несет правду-матку прямо в массы. Без стеснения и оглядки он заявляет, что смерть для Навального, как и для Немцова, — это ни что иное как форма успешности и путь к политической состоятельности. Что жизнь им в некотором роде даже мешает.

Федеральное агентство новостей /

В самом деле, очень трудно стать легендой, если постоянно, в силу своих интеллектуальных и нравственных особенностей, влипать в позорно-комедийные ситуации, способные вызывать в людях никак не уважение, а брезгливую усмешку. Вроде попытки продажи Сочинской олимпиады корейцам, фальшивого юридического стажа и мелкого воровства с использованием служебных полномочий родственников и приятелей.

Безусловно, мертвым такой деятель — значительно лучше живого. Потому что мертвый он не сопротивляется посмертному надуванию из себя отца русской демократии и персоны, приближенной к мировым элитам.

Собственно, любой погибший, покалеченный, посаженный активист Навального — значительно лучше живого, свободного и здорового, просто хотя бы потому, что стоит дороже. Таких значительно проще монетизировать и обменивать на политические дивиденды. И многие из тех активистов Навального, кто надеется получать доход, а не приносить его, прекрасно это понимают.

Вот, например, друг Леонида Волкова и глава новосибирского штаба Навального Сергей Бойко не будет принимать участия митинге «по семейным обстоятельствам». И Владимиру Милову тоже пора срочно отправляться в Старый Свет вместо Манежки. Да и сам Леонид — конечно, примет участие, но онлайн. Мысленно он с подставленными им людьми: в автозаке и на стеклянных куполах, — а телом, увы, в Европе.

Леонид, Владимир и Сергей знают, что делают. Будьте как они — спасайте Навального удаленно. Так дешевле для всех.