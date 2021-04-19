Киркоров пообещал жениться на Змее из шоу «Маска»

Москва, 19 апреля. Глава судейской коллегии шоу «Маска» Филипп Киркоров заинтриговал зрителей сюрпризом, который он готовит для Змеи.

Во втором полуфинале программы участницу, которая выступает в костюме Змеи, ждет подарок от поп-короля. Киркоров уже не скрывает своей симпатии к голосистой рептилии. Артист заявил, что «серьезен» в намерении жениться на Змее. Он уверен, что под маской прячется пародистка и телеведущая Екатерина Варнава.

«А вдруг там не Варнава?», — спросила певица Валерия.

Prt Scr youtube.com/ НТВ /

На замечание Валерии Киркоров ответил, что ему это уже неважно. Он настолько влюбился в Змею — ее пластику и голос, что пообещал «пригреть у себя на груди». Артист загадочно добавил, что «любит пошалить».

В десятом выпуске Змея показала необычный номер, исполнив песню Taki Rari перуанской исполнительницы Имы Сумок. Благодаря своему роскошному голосу и поддержке Киркорова Змея избежала номинации. Шоу покинул солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко.

Ранее сообщалось, что стилист Ольга Смит оценила яркие наряды поп-короля в шоу «Маска». Модный эксперт считает, что Киркоров всегда «в тренде», поскольку не только сочетает блестящие пиджаки со спортивными брюками, но и выбирает необычные аксессуары.