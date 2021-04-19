Вертолетчики ЗВО на учениях под Кингисеппом уничтожили "вражеский" аэродром

Кингисепп, 19 апреля. Отдельный вертолетный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО провел учения по уничтожению инфраструктуры аэродрома условного противника в Ленинградской области.

Экипажи вертолетов Ми-28 «Ночной охотник», Ми-35 и Ми-8 выдвинулись с аэродрома базирования на полигон Кингисеппский, где нанесли ракетно-пушечные удары находившемуся там аэродрому условного противника.

Военнослужащие вели стрельбу неуправляемыми авиационными ракетами С-8КОМ и 30-мм автопушками ГШ-30. Кроме того, вертолеты запускали тепловые ловушки АСО-2В, защищая машины от вражеских средств противовоздушной обороны. В ходе операции пилоты успешно поразили все мишени, имитирующие инфраструктуру условного противника.

Всего в учениях приняли участие более двух десятков вертолетов и более 70 человек.

Ранее на учениях под Петербургом военнослужащие ЗВО впервые применили на учениях бронированные тягачи.