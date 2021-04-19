Песков рассказал, что в Кремле «никак не восприняли» выпады американцев по Навальному

Москва, 19 апреля. Кремль «никак не воспринял» выпады со стороны американских официальных лиц о возможных последствиях для России в случае смерти осужденного блогера Алексея Навального.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о ситуации вокруг Навального и США.

«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств», — заявил спикер.

Официальный представитель президентской администрации акцентировал внимание на том, что самочувствие заключенных на территории России не должно быть темой для интереса западных государств.

Как стало известно ранее, заявления лечащих врачей Навального противоречат друг другу.