Магистр философии Оксфорда объяснил, почему Байден ввел новые санкции против РФ

Санкт-Петербург, 19 апреля. Магистр философии университета Оксфорда Ян Михайлов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему Америка ввела новые санкции в отношении России.

«Изначально это вряд ли планировалось. Первые действия Байдена были более нейтральными, но, видимо, с разных сторон его начали жестко критиковать, якобы почему нет строгости с Россией. И чисто по политическим мотивам он проявил эту жесткость — ввел санкции. Во внутренней политике США сейчас все сложно, поэтому крепкая рука в международных отношениях со всех сторон приветствуется. Это беспроигрышная в американской политике тема, потому что консерваторы не против, когда показывают жестокость по отношению к другим странам, а демократы тем более», — рассказал Михайлов.

Он уверен: чтобы придумать повод для новых санкций, Америка вспомнила даже выборы 2016 года, за которые были наложены санкции.

«Не было никакого конкретного повода, нужно было что-то найти — и нашли. Если говорить о серьезных политиках в Америке, то они всегда в этом смысле солидарны. Трамп был уникален, когда говорил об улучшении отношений с России, но, как мы знаем, из этого ничего не вышло», — добавил магистр философии университета Оксфорда Ян Михайлов.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия и дальше будет отвечать на санкции Вашингтона по принципу взаимности.