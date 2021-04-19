Зоозащитница приютила на своем участке более 700 бездомных собак. ФАН-ТВ

Жительница города Темрюк в Краснодарском крае настолько любит собак, что собрала на своем приусадебном участке не одну сотню животных.

Неравнодушная Галина Алиева назвала свою организацию «Уютный домик Галины». По ее словам, желание защитить максимально возможное количество бездомных собак пришло к ней после того, как у нее на глазах убили одного из ее уличных подопечных.

«Я поняла, что все собаки на улице находятся в опасности, что это не решение проблемы, чтоб их вот так ходить и кормить, и вот я постепенно начала их забирать», — поделилась зоозащитница.

Порой собак оставляют на пороге дома Галины, но и сама зоозащитница не может пройти мимо бездомного животного, которого буквально «носом чует».

«Я, наверное, в той жизни собакой была», — шутит Алиева.

Галина Алиева собирается расширять свой приют. Женщина уже оформила юридическое лицо, став учредителем организации по защите прав бездомных животных и в настоящее время ожидает выделения территории для размещения своих питомцев.