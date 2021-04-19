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В Сети высмеяли украинского экстремиста Яроша за мечты о «болоте» вместо Москвы
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Армия

В Сети высмеяли украинского экстремиста Яроша за мечты о «болоте» вместо Москвы

Провокаторы вроде националиста Дмитрия Яроша первыми попадут в «болото» при следующей смене власти на Украине, считают пользователи Сети.

Киев, 19 апреля. Провокаторы вроде националиста Дмитрия Яроша первыми попадут в «болото» при следующей смене власти на Украине, считают пользователи Сети.

Известный украинский националист и экстремист Дмитрий Ярош пообщался с местными СМИ, обсудив обстановку в Донбассе, а также усиление российского военного присутствия вблизи границ Украины. В ходе беседы он вновь попытался запугать своих же соотечественников якобы «российской угрозой», заявив о готовности воевать с РФ. Кроме того, националист посетовал на проблемы, которые существуют в ВСУ. По словам Яроша, военно-политическое руководство страны могло бы справиться с этими трудностями, однако желание сделать это у Киева не наблюдается.

Украинские войска не обладают достаточными силами для «штурма» Москвы, констатировал экстремист. Также Ярош заявил о желании превратить российскую столицу в «болото», что вызвало весьма бурную реакцию у пользователей Сети, с комментариями которых решила ознакомиться редакция Федерального агентства новостей. Они отметили, что националист сам рискует попасть в то самое «болото», когда власть на Украине сменится в очередной раз. По их мнению, подобная судьба ожидает всех провокаторов.

«Если и когда на Украине начнется заваруха по смене власти, то первыми в болото отправятся именно такие говоруны, как Ярош. Чем больше говоришь — тем выше в списке на отправку. Классика», — высказался один из пользователей.

Global Look Press  / Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Другие комментаторы высмеяли националиста за его воинственность и мечтательность, предупредив, что в случае войны с РФ от украинской столицы, как и от него самого, может вообще ничего не остаться. Тем не менее, комментаторы предложили необычный способ спасения Киева, призвав Яроша занять место на осине.

«Так и не поймет этот недумок, что скорее сам в пыль превратится вместе с Киевом. Но выбор есть. Киев останется, а он займет место на осине!», — заявил возмущенный пользователь Сети.

«Ты, главное, мушку не забудь спилить, воин», — с иронией высказался другой комментатор.

Ранее генерал ВВС Соединенных Штатов Филип Бридлав предупредил Киев о серьезных последствиях в случае войны между Украиной и Россией.

Украина россия война ярош
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