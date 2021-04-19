Филиппа Киркорова растрогало выступление Носорога в шоу «Маска»

Москва, 19 апреля. В десятом выпуске проекта самым пронзительным номером стало выступление участника в костюме Носорога с лирической песней Филиппа Киркорова «Мы так нелепо разошлись».

Романс «Мы так нелепо разошлись» написан на стихи Карины Филипповой, а музыку к нему сочинил композитор Игорь Крутой. После разоблачения Носорога, которым оказался солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, поп-король Филипп Киркоров предался воспоминаниям о своей жизни.

По словам артиста, эта песня очень много значит для него, поскольку появилась в самый тяжелый период. Тогда Киркорову исполнилось 40 лет и его не покидало опущение, что «жизнь закончилась».

«Но этот романс меня вытащил из бездны и возвысил над суетой, и я пошел дальше. Эта песня спасла меня, спасла меня Карина Филиппова – удивительная, пророческая женщина. Она – маг. Когда Игорь Крутой услышал стихи, он в одночасье написал эту мелодию», — рассказал исполнитель.

НТВ / Prt Scr

Он поблагодарил Туриченко за трогательное и чуткое отношение к романсу. Киркоров признался, что потрясен номером и даже втихаря сделал пару кадров и хочет отослать их Крутому. Сам Туриченко, которому пришлось покинуть шоу, во время прощальной речи не смог сдержать эмоций и расплакался.

Киркоров поддержал 38-летнего артиста теплыми словами и предложил ему исполнить вместе песню «Мы так нелепо разошлись». Солист «Иванушки International» был польщен дружеским отношением звезды российской сцены.