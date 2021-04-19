СК начал проверку по факту нападения собаки на 5-летнего ребенка в Бердске

Новосибирск, 19 апреля. Собака укусила за лицо пятилетнего мальчика в Бердске, ему потребовалась операция. Следствие организовало проверку.

Инцидент произошел в частном секторе города Бердск. Сорвавшаяся с цепи собака набросилась на пятилетнего мальчика и откусила кусок щеки. Ребенок был госпитализирован. Врачи уже прооперировали пострадавшего. В настоящее время он находится в новосибирской больнице №3. Однако мальчику может понадобиться косметическая операция.

По факту происшествия организована проверка. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

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