Мосгорсуд проведет беседу по иску прокуратуры к ФБК 26 апреля

Москва, 19 апреля. Процесс по иску прокуратуры о признании ФБК («Фонд борьбы с коррупцией», признан в РФ иноагентом) экстремистской организацией начнется 26 апреля.

Мосгорсуд проведет беседу по иску прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией 26 апреля.

Ранее пресс-служба Московского городского суда сообщила, что подтвердила регистрацию иска прокуратуры в отношении ФБК. Также причислить к экстремистским организациям могут и общественное движение «Штабы Навального».

Прокуратура сообщала о проведении проверки в ФБК.