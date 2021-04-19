Власти и правоохранители регионов напомнили об ответственности за незаконные акции

Москва, 19 апреля. Полиция Московской области и прокуратура Пермского края напомнили, что участие в незаконных акциях предусматривает ответственность для граждан.

Обращение правоохранительных органов связано с недавним анонсом сторонников осужденного блогера Алексея Навального. Соратники призвали людей выйти на улицы на несанкционированные митинги.

Гражданам напомнила об ответственности и Генпрокуратура. Надзорное ведомство подчеркнуло, что отвечать перед законом придется не только участникам нелегальных акций, но и агитаторам, сообщал ФАН.