Более 1500 избирательных центров открылись в Ливии

Триполи, 19 апреля. Центральный комитет по выборам в муниципальные советы объявил о запуске системы регистрации избирателей в 37 регионах Ливии.

Представитель ведомства объяснил, что гражданам необходимо направить текстовое сообщение с мобильного телефона на номер 11711. В нем следует указать идентификационный паспортный код и название участка.

Специалисты комитета подготовили карту с отмеченными 1593 избирательными центрами. Они растянулись от учебного заведения в Гадамесе до школы Халида ибн аль-Валида в Бардии. Информация о возможности регистрации в посольствах Ливии за рубежом пока не поступала.

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Работники ведомства призывают граждан проявить сознательность и стать участниками голосования для вывода страны из десятилетнего кризиса.

Национальные выборы в Ливии являются результатом ноябрьских заседаний Форума политического диалога в Тунисе. Группа из 75 делегатов запланировала проведение мероприятия на 24 декабря 2021 года.

Во время следующей встречи в Женеве они проголосовали за формирование переходного Правительства национального единства. По итогам плебисцита премьер-министром стал Абд аль-Хамид Дабиба, а Президентский совет возглавил Мухаммад Юнис аль-Манфи.

После вступления в должность глава кабинета министров подтвердил готовность приложить все необходимые усилия для проведения справедливых и честных выборов.