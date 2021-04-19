Журналисты объяснили, почему Макрон «увильнул» от переговоров по вступлению Украины в НАТО

Париж, 19 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с лидером Украины Владимиром Зеленским не стал затрагивать тему НАТО. Журналисты нашли этому причину.

Встреча глав государств состоялась 16 апреля в Париже. Несмотря на надежду Зеленского, вопрос о вступлении Незалежной в Североатлантический альянс так и остался нерешенным. Обсуждение отложили до июня.

Сотрудники газеты Le Figaro объяснили, почему Макрон «увильнул» от данной темы. Французский президент понимает, что ни Берлин, ни Париж не поддержат присоединение Украины к НАТО. В связи с этим он просто решил не обсуждать с Зеленским указанный вопрос. В официальном пресс-релизе Администрации президента Франции говорится, что данный вопрос требует коллективного рассмотрения стран НАТО.

Ранее Макрон заявил, что разделяет желание президента США Джозефа Байдена начать диалог с Россией. Он предложил вести честные и открытые переговоры.